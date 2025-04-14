Dev Portal Release v0.40.0
This release brings enhanced accessibility features and improved API schema processing capabilities to the Dev Portal. Notable improvements include better Windows keyboard shortcut support, dynamic sidebar padding for improved readability, and expanded API schema transformation options.
New Features 🎉
- Enhanced keyboard shortcut support for Windows users #893
- Added API schema processors for advanced schema transformations and customizations #890
Bug Fixes 🐛
- Improved sidebar visibility by adding dynamic padding to prevent content from being obscured by gradients #896
- Resolved duplicate sidebar key issue that could cause navigation problems #898
- Updated lucide-react icons to the latest version for consistent iconography #895