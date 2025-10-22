Zuplo CLI
Zuplo CLI: Mtls Certificates Delete
Deletes an mTLS certificate by ID
Code
zuplo mtls-certificates delete --help
zuplo mtls-certificates delete
Options
--cert-id
The ID of the certificate to delete
Code
zuplo mtls-certificates delete --cert-id <value>
Type:
string
--account
The account name
Code
zuplo mtls-certificates delete --account <value>
Type:
string
--project
The project name
Code
zuplo mtls-certificates delete --project <value>
Type:
string
Global options
The following global options are available for all commands:
Last modified on