Zuplo
Zuplo CLI

Zuplo CLI: Mtls Certificates Delete

Deletes an mTLS certificate by ID
TerminalCode
zuplo mtls-certificates delete --help
zuplo mtls-certificates delete

Options

--cert-id

The ID of the certificate to delete

TerminalCode
zuplo mtls-certificates delete --cert-id <value>
Type: string

--account

The account name

TerminalCode
zuplo mtls-certificates delete --account <value>
Type: string

--project

The project name

TerminalCode
zuplo mtls-certificates delete --project <value>
Type: string

Global options

The following global options are available for all commands:

