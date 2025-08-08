Select
A select component built on Radix UI primitives for choosing from a list of options.
Import
Code
import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue, } from "zudoku/ui/Select";
Components
The Select component consists of several sub-components:
Select- The main container (root)
SelectTrigger- Button that opens the select menu
SelectValue- Displays the selected value
SelectContent- The dropdown content container
SelectItem- Individual selectable option
SelectLabel- Section labels within the dropdown
SelectSeparator- Visual separator between groups
SelectGroup- Groups related items together
Basic Usage
Code
<Select> <SelectTrigger className="w-[180px]"> <SelectValue placeholder="Select a fruit" /> </SelectTrigger> <SelectContent> <SelectItem value="apple">Apple</SelectItem> <SelectItem value="banana">Banana</SelectItem> <SelectItem value="blueberry">Blueberry</SelectItem> <SelectItem value="grapes">Grapes</SelectItem> <SelectItem value="pineapple">Pineapple</SelectItem> </SelectContent> </Select>
With Labels and Groups
Code
<Select> <SelectTrigger className="w-[280px]"> <SelectValue placeholder="Select a timezone" /> </SelectTrigger> <SelectContent> <SelectGroup> <SelectLabel>North America</SelectLabel> <SelectItem value="est">Eastern Standard Time (EST)</SelectItem> <SelectItem value="cst">Central Standard Time (CST)</SelectItem> <SelectItem value="mst">Mountain Standard Time (MST)</SelectItem> <SelectItem value="pst">Pacific Standard Time (PST)</SelectItem> <SelectItem value="akst">Alaska Standard Time (AKST)</SelectItem> <SelectItem value="hst">Hawaii Standard Time (HST)</SelectItem> </SelectGroup> <SelectSeparator /> <SelectGroup> <SelectLabel>Europe & Africa</SelectLabel> <SelectItem value="gmt">Greenwich Mean Time (GMT)</SelectItem> <SelectItem value="cet">Central European Time (CET)</SelectItem> <SelectItem value="eet">Eastern European Time (EET)</SelectItem> <SelectItem value="west">Western European Summer Time (WEST)</SelectItem> <SelectItem value="cat">Central Africa Time (CAT)</SelectItem> <SelectItem value="eat">East Africa Time (EAT)</SelectItem> </SelectGroup> </SelectContent> </Select>
With Label
Code
<div className="grid w-full max-w-sm items-center gap-1.5"> <Label htmlFor="framework">Framework</Label> <Select> <SelectTrigger id="framework"> <SelectValue placeholder="Select" /> </SelectTrigger> <SelectContent position="popper"> <SelectItem value="next">Next.js</SelectItem> <SelectItem value="sveltekit">SvelteKit</SelectItem> <SelectItem value="nuxt">Nuxt.js</SelectItem> <SelectItem value="remix">Remix</SelectItem> <SelectItem value="astro">Astro</SelectItem> </SelectContent> </Select> </div>
Features
- Keyboard Navigation: Full keyboard support for navigation and selection
- Accessibility: Proper ARIA attributes and screen reader support
- Controlled/Uncontrolled: Can be used with or without state management
- Searchable: Built-in search functionality when typing
- Custom Positioning: Flexible positioning options
