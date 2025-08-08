Zuplo

A select component built on Radix UI primitives for choosing from a list of options.

Import

ReactCode
 
import {
  Select,
  SelectContent,
  SelectItem,
  SelectTrigger,
  SelectValue,
} from "zudoku/ui/Select";

Components

The Select component consists of several sub-components:

  • Select - The main container (root)
  • SelectTrigger - Button that opens the select menu
  • SelectValue - Displays the selected value
  • SelectContent - The dropdown content container
  • SelectItem - Individual selectable option
  • SelectLabel - Section labels within the dropdown
  • SelectSeparator - Visual separator between groups
  • SelectGroup - Groups related items together

Basic Usage

ReactCode
 
<Select>
  <SelectTrigger className="w-[180px]">
    <SelectValue placeholder="Select a fruit" />
  </SelectTrigger>
  <SelectContent>
    <SelectItem value="apple">Apple</SelectItem>
    <SelectItem value="banana">Banana</SelectItem>
    <SelectItem value="blueberry">Blueberry</SelectItem>
    <SelectItem value="grapes">Grapes</SelectItem>
    <SelectItem value="pineapple">Pineapple</SelectItem>
  </SelectContent>
</Select>

With Labels and Groups

ReactCode
 
<Select>
  <SelectTrigger className="w-[280px]">
    <SelectValue placeholder="Select a timezone" />
  </SelectTrigger>
  <SelectContent>
    <SelectGroup>
      <SelectLabel>North America</SelectLabel>
      <SelectItem value="est">Eastern Standard Time (EST)</SelectItem>
      <SelectItem value="cst">Central Standard Time (CST)</SelectItem>
      <SelectItem value="mst">Mountain Standard Time (MST)</SelectItem>
      <SelectItem value="pst">Pacific Standard Time (PST)</SelectItem>
      <SelectItem value="akst">Alaska Standard Time (AKST)</SelectItem>
      <SelectItem value="hst">Hawaii Standard Time (HST)</SelectItem>
    </SelectGroup>
    <SelectSeparator />
    <SelectGroup>
      <SelectLabel>Europe & Africa</SelectLabel>
      <SelectItem value="gmt">Greenwich Mean Time (GMT)</SelectItem>
      <SelectItem value="cet">Central European Time (CET)</SelectItem>
      <SelectItem value="eet">Eastern European Time (EET)</SelectItem>
      <SelectItem value="west">Western European Summer Time (WEST)</SelectItem>
      <SelectItem value="cat">Central Africa Time (CAT)</SelectItem>
      <SelectItem value="eat">East Africa Time (EAT)</SelectItem>
    </SelectGroup>
  </SelectContent>
</Select>

With Label

ReactCode
 
<div className="grid w-full max-w-sm items-center gap-1.5">
  <Label htmlFor="framework">Framework</Label>
  <Select>
    <SelectTrigger id="framework">
      <SelectValue placeholder="Select" />
    </SelectTrigger>
    <SelectContent position="popper">
      <SelectItem value="next">Next.js</SelectItem>
      <SelectItem value="sveltekit">SvelteKit</SelectItem>
      <SelectItem value="nuxt">Nuxt.js</SelectItem>
      <SelectItem value="remix">Remix</SelectItem>
      <SelectItem value="astro">Astro</SelectItem>
    </SelectContent>
  </Select>
</div>

Features

  • Keyboard Navigation: Full keyboard support for navigation and selection
  • Accessibility: Proper ARIA attributes and screen reader support
  • Controlled/Uncontrolled: Can be used with or without state management
  • Searchable: Built-in search functionality when typing
  • Custom Positioning: Flexible positioning options
