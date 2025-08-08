Tooltip
A tooltip component built on Radix UI primitives for displaying helpful information on hover or focus.
Import
Code
import { Tooltip, TooltipContent, TooltipProvider, TooltipTrigger, TooltipArrow, } from "zudoku/ui/Tooltip";
Components
The Tooltip component consists of several sub-components:
TooltipProvider- Provides context for tooltip behavior
Tooltip- The main container (root)
TooltipTrigger- Element that triggers the tooltip
TooltipContent- The tooltip content container
TooltipArrow- Optional arrow pointing to the trigger
Basic Usage
Code
<TooltipProvider> <Tooltip> <TooltipTrigger asChild> <Button variant="outline">Hover</Button> </TooltipTrigger> <TooltipContent> <p>Add to library</p> </TooltipContent> </Tooltip> </TooltipProvider>
With Arrow
Code
<TooltipProvider> <Tooltip> <TooltipTrigger asChild> <Button variant="outline">Hover for tooltip with arrow</Button> </TooltipTrigger> <TooltipContent> <p>Add to library</p> <TooltipArrow /> </TooltipContent> </Tooltip> </TooltipProvider>
Different Sides
Code
<TooltipProvider> <div className="flex gap-2"> <Tooltip> <TooltipTrigger asChild> <Button variant="outline">Top</Button> </TooltipTrigger> <TooltipContent side="top"> <p>Top tooltip</p> </TooltipContent> </Tooltip> <Tooltip> <TooltipTrigger asChild> <Button variant="outline">Right</Button> </TooltipTrigger> <TooltipContent side="right"> <p>Right tooltip</p> </TooltipContent> </Tooltip> <Tooltip> <TooltipTrigger asChild> <Button variant="outline">Bottom</Button> </TooltipTrigger> <TooltipContent side="bottom"> <p>Bottom tooltip</p> </TooltipContent> </Tooltip> <Tooltip> <TooltipTrigger asChild> <Button variant="outline">Left</Button> </TooltipTrigger> <TooltipContent side="left"> <p>Left tooltip</p> </TooltipContent> </Tooltip> </div> </TooltipProvider>
Global Provider
For multiple tooltips, wrap your app with
TooltipProvider:
Code
function App() { return <TooltipProvider>{/* Your app content with tooltips */}</TooltipProvider>; }
Features
- Keyboard Navigation: Accessible via keyboard focus
- Positioning: Smart positioning to stay within viewport
- Delay Control: Configurable show/hide delays
- Animation: Smooth enter/exit animations
- Accessibility: Full screen reader and keyboard support
