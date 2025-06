Logging & Observability Console Logging

Zuplo supports standard JavaScript console logging methods as a convenience for developers. These console methods map directly to the Zuplo context logger methods.

Supported Methods

The following console methods are supported:

console.log() - Maps to context.log.info()

- Maps to console.info() - Maps to context.log.info()

- Maps to console.warn() - Maps to context.log.warn()

- Maps to console.error() - Maps to context.log.error()

- Maps to console.debug() - Maps to context.log.debug()

Usage

You can use console methods anywhere in your Zuplo code:

export default async function ( request : ZuploRequest , context : ZuploContext ) { console. log ( "Processing request" , request.url); try { const result = await processRequest (request); console. info ( "Request processed successfully" ); return result; } catch (error) { console. error ( "Error processing request:" , error); throw error; } } ts

Limitations

Only the standard logging methods listed above are supported

Other console methods (like console.table() , console.time() , etc.) are no-ops and will not produce any output

, , etc.) are no-ops and will not produce any output For advanced logging features and structured logging, use the context logger directly

See Also