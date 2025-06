Types and Interfaces RequestUser

The RequestUser interface represents authenticated user information attached to a ZuploRequest. This interface is used when authentication policies validate and identify users.

Interface

interface RequestUser < TUserData > { sub : string ; data : TUserData ; } ts

Properties

sub

The subject identifier (unique user ID) from the authentication token.

sub : string; ts

data

Additional user data of generic type TUserData .

data : TUserData; ts

Usage

The user property is available on ZuploRequest after successful authentication:

import { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime" ; export default async function handler ( request : ZuploRequest , context : ZuploContext , ) { // Check if user is authenticated if ( ! request.user) { return new Response ( "Unauthorized" , { status: 401 }); } // Access user information const userId = request.user.sub; const userData = request.user.data; context.log. info ( "Request from user" , { userId }); return new Response ( `Hello, user ${ userId }!` ); } ts

Type-Safe User Data

You can define custom types for user data:

import { ZuploContext, ZuploRequest, RequestUser } from "@zuplo/runtime" ; // Define your user data structure interface MyUserData { email : string ; roles : string []; organizationId : string ; permissions ?: string []; } // Use typed request type MyRequest = ZuploRequest <{ UserData : MyUserData ; }>; export default async function handler ( request : MyRequest , context : ZuploContext , ) { if ( ! request.user) { return new Response ( "Unauthorized" , { status: 401 }); } // TypeScript knows the shape of user.data const { email , roles , organizationId } = request.user.data; if ( ! roles. includes ( "admin" )) { return new Response ( "Forbidden: Admin role required" , { status: 403 }); } return new Response ( `Welcome admin ${ email } from org ${ organizationId }` ); } ts

Common Authentication Patterns

JWT Authentication

When using JWT authentication policies, the user data typically includes claims from the token:

// After JWT validation request.user = { sub: "auth0|123456789" , data: { email: "user@example.com" , name: "John Doe" , picture: "https://example.com/avatar.jpg" , // Custom claims organization: "acme-corp" , roles: [ "user" , "admin" ], }, }; ts

API Key Authentication

For API key authentication, user data might include consumer information:

// After API key validation request.user = { sub: "consumer-id-123" , data: { name: "Mobile App Client" , metadata: { appVersion: "2.0.1" , platform: "iOS" , }, }, }; ts

Working with User Data

Role-Based Access Control

import { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime" ; interface UserWithRoles { roles : string []; permissions ?: string []; } export function requireRole ( role : string ) { return async function handler ( request : ZuploRequest <{ UserData : UserWithRoles }>, context : ZuploContext , ) { if ( ! request.user) { return new Response ( "Unauthorized" , { status: 401 }); } const { roles } = request.user.data; if ( ! roles. includes (role)) { context.log. warn ( "Access denied" , { userId: request.user.sub, requiredRole: role, userRoles: roles, }); return new Response ( `Forbidden: ${ role } role required` , { status: 403 , }); } // User has required role, continue processing return null ; // Continue to next handler }; } // Usage in a route export const adminOnly = requireRole ( "admin" ); ts

User Context in Logging

export default async function handler ( request : ZuploRequest , context : ZuploContext , ) { const userContext = request.user ? { userId: request.user.sub, userEmail: request.user.data?.email, organization: request.user.data?.organizationId, } : { userId: "anonymous" }; context.log. info ( "Processing request" , { ... userContext, path: request.url, method: request.method, }); try { const result = await processBusinessLogic (request, request.user); context.log. info ( "Request completed" , { ... userContext, success: true , }); return new Response ( JSON . stringify (result)); } catch (error) { context.log. error ( "Request failed" , { ... userContext, error: error.message, }); throw error; } } ts

Passing User to Upstream Services

export default async function handler ( request : ZuploRequest , context : ZuploContext , ) { if ( ! request.user) { return new Response ( "Unauthorized" , { status: 401 }); } // Forward user information to upstream service const upstreamRequest = new Request (request, { headers: { ... Object. fromEntries (request.headers), "X-User-Id" : request.user.sub, "X-User-Email" : request.user.data.email || "" , "X-User-Roles" : JSON . stringify (request.user.data.roles || []), }, }); return fetch ( "https://api.internal.example.com" , upstreamRequest); } ts

Authentication Policy Integration

Authentication policies automatically populate the user property:

// In your routes configuration { "path" : "/api/protected" , "methods" : [ "GET" ], "handler" : { "export" : "default" , "module" : "$import(./modules/protected-handler)" }, "policies" : { "inbound" : [ "jwt-auth-policy" , "rate-limit-policy" ] } } ts

After the JWT authentication policy validates the token, it sets:

request.user = { sub: tokenClaims.sub, data: { ... tokenClaims, // Additional data from policy configuration }, }; ts

