Button
A flexible button component with multiple variants and sizes for different use cases.
Import
Code
import { Button } from "zudoku/ui/Button";
Variants
Default
Code
<Button variant="default">Default Button</Button>
Destructive
Code
<Button variant="destructive">Delete</Button>
Outline
Code
<Button variant="outline">Outline Button</Button>
Secondary
Code
<Button variant="secondary">Secondary</Button>
Ghost
Code
<Button variant="ghost">Ghost Button</Button>
Link
Code
<Button variant="link">Link Button</Button>
Sizes
Default Size
Code
<Button size="default">Default Size</Button>
Small
Code
<Button size="sm">Small Button</Button>
Large
Code
<Button size="lg">Large Button</Button>
Extra Large
Code
<Button size="xl">Extra Large</Button>
Icon
Code
<Button size="icon"> <PopcornIcon size={16} /> </Button>
As Child
Use the
asChild prop to render the button as a different element while maintaining button styling:
Code
<Button asChild> <a href="/link">Link as Button</a> </Button>
Custom Styling
The Button component accepts all standard button HTML attributes and can be customized with additional className:
Code
<Button className="w-full" variant="outline"> Full Width Button </Button>
