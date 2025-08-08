Documentation
Secret
The
Secret component can be used to display secrets, typically API keys, in your Dev Portal application.
Import
Code
import { Secret } from "zudoku/ui/Secret";
Usage
Code
<Secret secret="pkcd_this-is-a-never-01K1DASDXXQDA9S6GKASKYAFSDH" status="active" preview={5} onCopy={(secret) => { console.log("Copied secret:", secret); }} onReveal={(revealed) => { console.log("Revealed:", revealed); }} />
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••AFSDH
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••YSDXX
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••E5KAS
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••1SFSR
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••1SFSR
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••KASKY
Client ID
Client Secret
client-id-01985b58-d7af-71eb-a27e-b2062935ece4
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••KASKY
