Secret

The Secret component can be used to display secrets, typically API keys, in your Dev Portal application.

Import

ReactCode
 
import { Secret } from "zudoku/ui/Secret";

Usage

ReactCode
 
<Secret
  secret="pkcd_this-is-a-never-01K1DASDXXQDA9S6GKASKYAFSDH"
  status="active"
  preview={5}
  onCopy={(secret) => {
    console.log("Copied secret:", secret);
  }}
  onReveal={(revealed) => {
    console.log("Revealed:", revealed);
  }}
/>
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
AFSDH
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
YSDXX
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
E5KAS
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
1SFSR
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
1SFSR
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
KASKY
Client ID
client-id-01985b58-d7af-71eb-a27e-b2062935ece4
Client Secret
•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••
KASKY
