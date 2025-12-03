The
Mermaid component renders Mermaid diagrams in the browser using
client-side rendering.
Build-Time Alternative
For static diagrams, consider build-time rendering with rehype-mermaid.
Prerequisites
Install the
mermaid peer dependency:
Code
npm install mermaid
Import
Code
import { Mermaid } from "zudoku/mermaid";
Props
Code
type MermaidProps = { chart: string; // Mermaid diagram definition config?: MermaidConfig; // Optional Mermaid configuration } & ComponentProps<"div">;
Usage
Basic Usage
Code
<Mermaid chart={`graph TD; A-->B; A-->C; B-->D; C-->D;`} />
With Configuration
Code
<Mermaid config={{ theme: "dark" }} chart={`sequenceDiagram Alice->>Bob: Hello Bob Bob-->>Alice: Hi Alice`} />
