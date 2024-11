Changes the HTTP method of the incoming request.

Configuration

The configuration shows how to configure the policy in the 'policies.json' document.

{ "name" : "my-change-method-inbound-policy" , "policyType" : "change-method-inbound" , "handler" : { "export" : "ChangeMethodInboundPolicy" , "module" : "$import(@zuplo/runtime)" , "options" : { "method" : "POST" } } }

Policy Options The options for this policy are specified below. All properties are optional unless specifically marked as required. method <string> (Required) - The HTTP Method to be used, e.g. POST, GET, PUT, PATCH, etc.

Using the Policy

