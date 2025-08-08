General
Badge
A small badge component used to display status information or labels.
Import
Code
import { Badge } from "zudoku/ui/Badge";
Variants
Default
Default
Code
<Badge variant="default">Default</Badge>
Secondary
Secondary
Code
<Badge variant="secondary">Secondary</Badge>
Muted
Muted
Code
<Badge variant="muted">Muted</Badge>
Destructive
Destructive
Code
<Badge variant="destructive">Destructive</Badge>
Outline
Outline
Code
<Badge variant="outline">Outline</Badge>
Usage
Badges are perfect for showing status, categories, or counts:
New
Main
10
Code
<Badge variant="default">New</Badge> <Badge variant="secondary">Main</Badge> <Badge variant="muted">10</Badge>
