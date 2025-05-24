Zuplo Developer API
Analytics and usage data
Get recent requests for a given deployment in the last 24 hours
GET
https://dev.zuplo.com
/v1/deployments/{deploymentName}/recent-calls
path Parameters
string · required
deploymentName
query Parameters
string[] · required
consumers
List of consumers to fetch analytics for.
integer · min: 1 · max: 1000
limit
Maximum number of recent calls to return. Defaults to 20 when omitted.
Get recent requests for a given deployment in the last 24 hours › Responses
The request has succeeded.
Get statistics on requests by status code for a given deployment
GET
https://dev.zuplo.com
/v1/deployments/{deploymentName}/stats-by-status-code
path Parameters
string · required
deploymentName
query Parameters
Zuplo.ConsumerAnalytics.StatsByStatusCode.TimeWindowFilter · enum · required
filter
The time window to filter the results by.
Enum values:
last-hour
last-24-hours
last-7-days
last-30-days
last-3-months
string[] · required
consumers
List of consumers to fetch analytics for.
Get statistics on requests by status code for a given deployment › Responses
The request has succeeded.
object · readOnly · required