Supported Extensions
x-code-samples
Use
x-code-samples (or
x-codeSamples) to provide custom code snippets for an API operation. When
present, these samples appear in the sidecar panel alongside the auto-generated request examples.
Location
The extension is added at the Operation Object level.
|Option
|Type
|Description
x-code-samples
[Code Sample Object]
|Array of custom code samples.
x-codeSamples
[Code Sample Object]
|Alias for
x-code-samples.
Code Sample Object
|Property
|Type
|Required
|Description
lang
string
|Yes
|Language identifier used for syntax highlighting.
label
string
|No
|Display label for the tab. Defaults to
lang value.
source
string
|Yes
|The code snippet content.
Example
Code
paths: /users: get: summary: List users x-code-samples: - lang: curl label: cURL source: | curl -X GET https://api.example.com/users \ -H "Authorization: Bearer $TOKEN" - lang: python label: Python source: | import requests response = requests.get( "https://api.example.com/users", headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}, ) - lang: javascript label: JavaScript source: | const response = await fetch("https://api.example.com/users", { headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }, }); responses: "200": description: Successful response
Last modified on