Zuplo
Changelog

Zuplo Changelog - 2025-09-02

This changelog covers improvements to sourcemapping, configuration flexibility, MCP support, and Portal analytics from Monday, 2025-08-25 to Sunday, 2025-08-31.

Features

  • Sourcemapping Improvements: Enhanced sourcemap generation and file mapping capabilities for better debugging experience
  • Configuration Flexibility: Updated zuplo.jsonc configuration shape to support additional customization options
  • Certificate Validation Control: Added environment variable to disable certificate validation when needed for specific deployment scenarios
  • MCP Prompts Support: Added support for Model Context Protocol (MCP) prompts functionality
  • MCP Error Handling: Improved error display formatting for MCP operations

Fixes

  • CLI Template Fix: Corrected the create app readme to reference the correct template
  • Request Validator: Improved handling of invalid parameter validators in the request-validator policy to prevent runtime errors