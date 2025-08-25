Zuplo Changelog - 2025-09-02
This changelog covers improvements to sourcemapping, configuration flexibility, MCP support, and Portal analytics from Monday, 2025-08-25 to Sunday, 2025-08-31.
Features
- Sourcemapping Improvements: Enhanced sourcemap generation and file mapping capabilities for better debugging experience
- Configuration Flexibility: Updated
zuplo.jsoncconfiguration shape to support additional customization options
- Certificate Validation Control: Added environment variable to disable certificate validation when needed for specific deployment scenarios
- MCP Prompts Support: Added support for Model Context Protocol (MCP) prompts functionality
- MCP Error Handling: Improved error display formatting for MCP operations
Fixes
- CLI Template Fix: Corrected the
create appreadme to reference the correct template
- Request Validator: Improved handling of invalid parameter validators in the request-validator policy to prevent runtime errors