Logging request and response data is useful for debugging API issues, monitoring traffic patterns, and auditing API usage. This guide shows how to create custom policies that log various parts of requests and responses while redacting sensitive information.
Logging Request Headers
Create an inbound policy to log headers from incoming requests. This policy
redacts sensitive headers like
Authorization and
Cookie to prevent exposing
credentials in logs.
modules/log-request-headers.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime"; export default async function policy( request: ZuploRequest, context: ZuploContext, ) { const headers: Record<string, string> = {}; for (const [key, value] of request.headers.entries()) { const k = key.toLowerCase(); headers[key] = k === "authorization" || k === "cookie" || k === "set-cookie" || k === "x-api-key" ? "[REDACTED]" : value; } context.log.info({ headers }, "Incoming request headers"); return request; }
Logging Query Parameters
Log query parameters from the request URL:
modules/log-query-params.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime"; export default async function policy( request: ZuploRequest, context: ZuploContext, ) { const url = new URL(request.url); const queryParams = Object.fromEntries(url.searchParams); context.log.info( { path: url.pathname, query: queryParams, }, "Request query parameters", ); return request; }
Logging Request Body
Log the request body for POST, PUT, or PATCH requests. Clone the request first to avoid consuming the body stream.
modules/log-request-body.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime"; export default async function policy( request: ZuploRequest, context: ZuploContext, ) { if (["POST", "PUT", "PATCH"].includes(request.method)) { const clone = request.clone(); const body = await clone.text(); // Parse JSON if applicable let parsedBody: unknown; try { parsedBody = JSON.parse(body); } catch { parsedBody = body; } context.log.info({ body: parsedBody }, "Request body"); } return request; }
Logging request bodies can expose sensitive data like passwords, tokens, or personal information. Always sanitize or redact sensitive fields before logging.
Logging Response Headers and Status
Create an outbound policy to log response information:
modules/log-response-headers.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest, ZuploResponse } from "@zuplo/runtime"; export default async function outboundPolicy( response: ZuploResponse, request: ZuploRequest, context: ZuploContext, ) { const headers: Record<string, string> = {}; for (const [key, value] of response.headers.entries()) { const k = key.toLowerCase(); headers[key] = k === "set-cookie" ? "[REDACTED]" : value; } context.log.info( { status: response.status, headers }, "Outgoing response headers", ); return response; }
Logging Response Body
Log the response body from your backend. Clone the response first to avoid consuming the body stream.
modules/log-response-body.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest, ZuploResponse } from "@zuplo/runtime"; export default async function outboundPolicy( response: ZuploResponse, request: ZuploRequest, context: ZuploContext, ) { const clone = response.clone(); const body = await clone.text(); let parsedBody: unknown; try { parsedBody = JSON.parse(body); } catch { parsedBody = body; } context.log.info( { status: response.status, body: parsedBody, }, "Response body", ); return response; }
Comprehensive Request Logging
Combine multiple data points into a single log entry:
modules/log-request-details.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime"; export default async function policy( request: ZuploRequest, context: ZuploContext, ) { const url = new URL(request.url); context.log.info( { method: request.method, path: url.pathname, query: Object.fromEntries(url.searchParams), headers: sanitizeHeaders(request.headers), userId: request.user?.sub, params: request.params, }, "Incoming request", ); return request; } function sanitizeHeaders(headers: Headers): Record<string, string> { const sensitiveHeaders = [ "authorization", "cookie", "set-cookie", "x-api-key", ]; const result: Record<string, string> = {}; for (const [key, value] of headers.entries()) { result[key] = sensitiveHeaders.includes(key.toLowerCase()) ? "[REDACTED]" : value; } return result; }
Policy Configuration
Configure the policy in your
policies.json:
config/policies.json
{ "name": "log-request-data", "policyType": "custom-code-inbound", "handler": { "export": "default", "module": "$import(./modules/log-request-details)" } }
For outbound policies:
config/policies.json
{ "name": "log-response-data", "policyType": "custom-code-outbound", "handler": { "export": "default", "module": "$import(./modules/log-response-headers)" } }
Wiring Up the Policies
Add the policies to your routes in
routes.oas.json:
config/routes.oas.json
{ "paths": { "/my-route": { "get": { "x-zuplo-route": { "handler": { "export": "urlForwardHandler", "module": "$import(@zuplo/runtime)", "options": { "baseUrl": "https://api.example.com" } }, "policies": { "inbound": ["log-request-data"], "outbound": ["log-response-data"] } } } } } }
Configurable Options
Make the logging behavior configurable using policy options:
modules/log-request-configurable.ts
import type { ZuploContext, ZuploRequest } from "@zuplo/runtime"; type PolicyOptions = { logHeaders?: boolean; logQuery?: boolean; logBody?: boolean; redactedHeaders?: string[]; }; const DEFAULT_REDACTED = ["authorization", "cookie", "set-cookie", "x-api-key"]; export default async function policy( request: ZuploRequest, context: ZuploContext, options: PolicyOptions, policyName: string, ) { const url = new URL(request.url); const logData: Record<string, unknown> = { method: request.method, path: url.pathname, }; if (options.logQuery !== false) { logData.query = Object.fromEntries(url.searchParams); } if (options.logHeaders !== false) { const redacted = (options.redactedHeaders ?? DEFAULT_REDACTED).map((h) => h.toLowerCase(), ); logData.headers = sanitizeHeaders(request.headers, redacted); } if (options.logBody && ["POST", "PUT", "PATCH"].includes(request.method)) { const clone = request.clone(); const body = await clone.text(); try { logData.body = JSON.parse(body); } catch { logData.body = body; } } context.log.info(logData, "Incoming request"); return request; } function sanitizeHeaders( headers: Headers, redacted: string[], ): Record<string, string> { const result: Record<string, string> = {}; for (const [key, value] of headers.entries()) { result[key] = redacted.includes(key.toLowerCase()) ? "[REDACTED]" : value; } return result; }
Configure with options:
config/policies.json
{ "name": "log-request-data", "policyType": "custom-code-inbound", "handler": { "export": "default", "module": "$import(./modules/log-request-configurable)", "options": { "logHeaders": true, "logQuery": true, "logBody": false, "redactedHeaders": ["authorization", "cookie", "x-api-key", "x-secret"] } } }
Best Practices
Always redact sensitive data before logging. Credentials, tokens, passwords, and personal information should never appear in logs.
-
Redact sensitive data - Always redact
Authorization,
Cookie,
Set-Cookie, API keys, passwords, and any fields containing secrets or personal data.
-
Use structured logging - Pass objects to
context.loginstead of string concatenation. This enables better log searching and filtering.
-
Clone before reading - Always clone requests and responses before reading their body to avoid consuming the stream.
-
Consider log volume - Logging bodies can generate significant log volume and storage costs. Consider enabling body logging only for specific routes or in development environments.
-
Use appropriate log levels - Use
debugfor verbose development logging and
infofor production audit trails.
-
Limit body size - Consider truncating large bodies to avoid excessive log storage:Code
const body = await clone.text(); const truncated = body.length > 1000 ? body.slice(0, 1000) + "..." : body;
See Also
- Logger - Logger interface documentation
- Custom Code Inbound Policy - Writing custom inbound policies
- Custom Code Outbound Policy - Writing custom outbound policies
- Custom Logging Policy - Full request/response logging to external services